Incendie au marché Ndoumbé Diop de Diourbel : 9 moutons et 2 gargotes calcinés

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

Le troisième incendie après ceux du 14 juillet 2017 et du 16 avril 2018, s’est déclaré dans la nuit du samedi 1er décembre 2018 vers 22h a fait des dégâts inestimables au marché Ndoumbé Diop de Diourbel.



Selon Khadim Tall, soudeur métallique officiant au marché, l’origine de l’incendie est un feu mal éteint, certainement ravivé par le vent ou des bêtes en errance l'ayant dispersé. « Je peux attester que 9 moutons ont péri dans les flammes, 2 gargotes ont été calcinées, sans compter les produits qui se trouvaient dans les cantines. La cause de l’incendie, c’est qu’on avait allumé un feu et malheureusement, après usage, on ne l’a pas éteint entièrement », a indiqué M. Tall.















L’Observateur

