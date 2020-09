Incendie au marché Zinc de Pikine: Des dégâts matériels enregistrés

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Septembre 2020 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

Les flammes ont ravagé hier les étals du marché Zinc de Pikine, plus précisément le Centre Commercial. Mais il y a eu quand même plus de peur que de mal.



Puisqu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Toutefois, indique "L'As", ides dégâts matériels sont enregistrés. Des produits cosmétiques qui étaient stockés dans des magasins, ont brûlé. Pour le moment, les causes de l’incendie restent inconnues. La Police a ouvert une enquête.

