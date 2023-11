Incendie au parc de Petersen: Plus d’une cinquantaine de véhicules partis en fumée

C’est dans les labyrinthes du vaste parc de Petersen que l’incendie s’est déclaré ce mardi. Plusieurs activités qui se déroulaient dans ce lieu très fréquenté de plateau.



Ce matin, mécaniciens, menuisiers, tailleurs, soudeurs métalliques et autres qui s’activent dans l’informel n’ont pu que constater les dégâts sous un regard impuissant. D’après les témoignages sur place, «l’incendie a duré avant d’être fortement atténué par les sapeurs-pompiers qui sont d’ailleurs, toujours sur les lieux». Aucune perte humaine mais des dégâts énormes. «C’est environ plus d’une cinquantaine de véhicules dont certains, de luxes, qui sont partis en fumée», apprend-on toujours, des riverains.



Un d’entre eux a d’ailleurs confirmé avoir perdu son véhicule d’une valeur de 17 millions de francs CFA. Pour l’heure, l’estimation en valeurs des dégâts n’est pas encore faite. Les autorités sont attendues sur les lieux.

