Incendie criminel à la Cité Comico 4 de Yeumbeul : Une boutique avec 5 millions de marchandises réduites en cendres Les populations de la cité COMICO 4 de Yeumbeul se sont réveillées, hier jeudi, avec le cœur meurtri et une incompréhension quant à la méchanceté humaine. Un «incendie criminel» a été provoqué, dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 avril 2022, dans une nouvelle boutique qui venait juste d’ouvrir il y a quelques jours. Oumy Thiam Diaw, commerçante et propriétaire de ce commerce ouvert à la villa n°C455, a chargé sa boutique il y a juste 2 semaines, avec des marchandises d’une valeur de cinq millions FCfa pour satisfaire ses clients, en cette veille de fête de Korité.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Avril 2022 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

« C’est jeudi vers 2h, 3h du matin que mon fils m’a réveillée pour me dire qu’on frappait trop fort à la porte. Je me suis levée et avant même d’ouvrir, j’entends des garçons crier : «ta boutique est en flammes». Nous avons ensemble essayé de maîtriser le feu, mais c’était peine perdue. L’irréparable s’est déjà produit », se désolé la propriétaire de la boutique.



Des éléments du Commissariat de Police de cette cité, informés, se sont déplacés pour constater les dégâts. Et c’est en ce moment que des résidus de brins d’allumette déjà utilisés et des bouteilles vides d’essence ont été trouvés sur place. Ces résidus font croire que l’incendie a été prémédité.



À en croire Oumy Thiam Diaw, ce n’est pas la première fois qu’elle est victime de la cruauté humaine.



« J’ai porté plainte parce que c’est devenu répétitif. Il y a de cela un mois, les quatre roues de la voiture de mon mari ont été trouées pendant la nuit, mais nous n’avions pas jugé nécessaire de porter plainte. Cette fois, c’est allé trop loin », confie Mme Diaw, tout en priant que le coupable soit retrouvé très vite et éventuellement, le(s) commanditaire(s)













Sud Quotidien

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook