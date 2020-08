Incendie de Denver: La police recherche trois suspects masqués

La police de Denver est à la recherche de trois suspects masqués qui, selon elle, sont à l’origine de l’incendie qui a tué 5 Sénégalais d’une même famille à Green Valley Ranch. Après leur acte ignoble, les trois suspects ont embarqué dans une berline quatre portes de couleur sombre.



Selon Libération one line lla police a publié depuis mardi soir des photos des suspects, qui portaient des masques blancs sur le visage et des cagoules sombres, ainsi que le véhicule qui a servi à leur fuite. Une récompense de 14 000 dollars avait déjà été annoncée pour toute information liée à l'incendie criminel.

