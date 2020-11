Incendie de Denver: La récompense passe à 50.000 dollars

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020

Le Council of american-islam relations vient d'annoncer qu'il offrait 10.000 dollars supplémentaires pour toute information pouvant permettre l'arrestation de ceux qui sont à l'origine de l'incendie criminel qui a tué 5 membres d'une même famille sénégalaise à Denver, renseigne Libération online.



Une récompense de 40.000 dollars avait été déjà annoncée. Comme nous l'indiquions, plus de trois mois après ce drame, l’enquête n’a pas encore donné des résultats. Tout au plus, la police dispose de photos non exploitables des trois suspects qui portaient des masques et des cagoules ; mais aussi de la marque de leur véhicule, une berline.

