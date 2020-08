Incendie de Denver : Une forte somme collectée, les dépouilles des victimes acheminées au Sénégal ce Lundi

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Août 2020 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

L’incendie criminel qui avait emporté toute une jeune famille sénégalaise établie à Denver avait ému le monde entier. Le jeune Djibril Diol, son épouse, sa sœur, sa fille et sa nièce ont péri dans le feu qui a été mis à leur domicile par des individus non encore identifiés. En attendant, comme promis par l’État, les dépouilles des victimes seront acheminées au Sénégal ce lundi.



Selon Emedia qui donne l’information, ce drame, qui avait fait naître un large élan de solidarité, a permis à la communauté sénégalaise aux Etats Unis de collecter une forte somme après l’ouverture d’une cagnotte pour venir en aide à la famille des victimes au Sénégal. Selon le quotidien Les Échos, la cagnotte ouverte a permis de récolter plus de 100 millions FCFA.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos