Incendie de son showroom de Dakar : Bernabé Sénégal annonce la poursuite de ses activités

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2024 à 21:18 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les dégâts significatifs, Bernabé tient à rassurer nos clients et partenaires : l'ensemble de ses services, y compris les services administratifs et d'administration des ventes (Adv), reste pleinement opérationnel. «Seul notre service logistique est temporairement affecté et nous mettons tout en œuvre pour rétablir rapidement son fonctionnement normal. Bernabé Sénégal reste mobilisé pour limiter l'impact de cette situation sur nos équipes et sur l'ensemble de nos partenaires.



Nous poursuivons nos activités avec la même détermination, en travaillant activement à maintenir un niveau de service conforme à vos attentes », rassure l’entreprise. Elle remercie ses clients pour leur confiance et leur compréhension en ces temps difficiles, et réaffirme son engagement à répondre à leurs besoins dans les meilleures conditions possibles.



Adou FAYE





Source : Dans un communiqué de presse, Bernabé Sénégal annonce un incendie dans son showroom de Dakar. «Dans la nuit du 3 décembre 2024, un incendie d'origine accidentelle a ravagé notre showroom de Dakar. Nous sommes profondément soulagés qu'aucun blessé ne soit à déplorer. Nous souhaitons remercier chaleureusement les équipes d'intervention rapide, les autorités locales, nos collaborateurs et nos partenaires pour leur soutien et leur réactivité face à cet événement », explique l’entreprise dans le communiqué.Source : https://www.lejecos.com/Incendie-de-son-showroom-d...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook