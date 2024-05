Incendie désastreux survenu au Groupe Walf : La CAP exprime sa solidarité et lance un appel aux autorités La Coordination des Associations de Presse (CAP) a exprimé son soutien et sa solidarité et soutien au groupe Walfadjiri, suite au tragique incendie qui a ravagé ses studios et sa salle des serveurs le mardi dernier.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2024 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

Au regret, la CAP relève que ce sinistre marque un moment sombre pour l'un des piliers du journalisme au Sénégal.



« Fondé par le regretté Sidy Lamine NIASS, un visionnaire et militant acharné de la liberté de presse, Walfadjiri a célébré ses 40 ans au début de cette année. Depuis sa création, le groupe a joué un rôle crucial dans la consolidation du pluralisme médiatique et de la démocratie au Sénégal », magnifie-t-elle dans un communiqué diffusé hier.



La Coordination des Associations de Presse ajoute qu’à « travers les époques et les changements politiques, notamment durant les alternances démocratiques de 2000, 2012 et récemment en 2024, Walfadjiri a su rester une voix indépendante et déterminante, fidèle à son slogan "la voix du peuple". »



C’est pourquoi, en ces moments diffciles, la CAP tient à rappeler l'importance vitale d'une presse libre et résiliente. Walfadjiri, avec son héritage riche et son engagement indéfectible envers le journalisme véridique et engagé, reste un exemple de courage et de détermination pour tous.



« Nous, à la Coordination des Associations de Presse, restons aux côtés de Walfadjiri, entreprise résiliente, aux côtés de son PDG Cheikh Niass et de ses collaborateurs, dans son processus de reconstruction et réaffirmons notre engagement envers la préservation d'un paysage médiatique diversifié et robuste au Sénégal. »



« Nous lançons également un appel solennel à Monsieur le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique pour qu'il intervienne afin d'activer le Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP). Cet appui spécifique et exceptionnel au groupe Walfadjiri serait un geste fort pour soutenir un acteur essentiel de notre paysage médiatique en cette période critique. Il est crucial de mobiliser tous les moyens disponibles pour aider Walfadjiri à retrouver sa capacité opérationnelle et à continuer à servir le peuple sénégalais comme il l'a fait avec tant de ferveur pendant des décennies » . Conclut le communiqué



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook