Incendie du Daara de Cheikh Abdoulaye Wilane de Kaffrine, le Président Macky Sall réagit

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2020 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

Deux semaines après l'incendie qui avait ravagé 12 salles de classes, toutes en abris provisoires à l'école coranique du guide religieux Cheikh Abdoulaye Wilane, le président de la République a apporté son soutien. Ce sinistre avait mis à l'arrêt les enseignements et apprentissages de plus 800 élèves.



Le directeur du Coud, Abdoulaye Seydou Sow accompagné du gouverneur de la région ont remis au chef religieux 25 tonnes de ciment, 5 millions de francs CFA et une tonne de riz. Un appui du président de la république après un SOS lancé par Cheikh Abdoul Barham, au lendemain de ce feu dont, l'origine reste inconnue.



Devant la délégation envoyée par le Président Macky Sall, le guide moral de Médina Baye Kaffrine a remercié le chef de l'État de son acte.









Abdoulaye Diallo, Correspondant de Leral à Kaolack

