Incendie du Lamatin Beach de Saly: Les Wade attraits à la barre par Allianz Sénégal Assurances

Mardi 30 Avril 2019

L’incendie qui avait ravagé une partie du Lamantin à saly en 2011 et qui serait parti de chez LES Wade, continue à hanter leur sommeil. Selon Libération, la chambre civile et commercial de la cour d'appel de Thiès se penchera, ce 30 avril, sur une procédure intentée par allianz Sénégal assurances contre Abdoulaye Wade, Viviane Vert Wade et la sapco qui sont défendus par Mes François Sarr et associés, Diagne et Diène, et Me Abdou thiam.



D'après la procédure, écrit le journal, allianz vient par subrogation aux droits et actions de la société Lamantin Beach Hôtel, de claude ropars, de la sci l’estuyade,de Jean reynier et de la sci ouest africa. En langage profane, la société d'assurance veut contraindre les Wade à lui verser des dommages après avoir désintéressé les entités et personnes physiques citées plus haut. selon nos informations, la procédure suit son cours depuis un bon moment avec des rebondissements à la pelle.

En effet, allianz avait obtenu, dans un premier temps, une condamnation par défaut des Wade. Mais comme cette condamnation par défaut, n'avait pas été signifiée dans les délais (12 mois), les Wade avait fait opposition. Les juges ont déclaré l’opposition recevable et la procédure caduque. Entre temps, allianz qui n'était pas totalement satisfaite de la décision rendue en première instance qui lui allouait pourtant une belle somme avait fait appel.Mais,dans sa décision faisant suite à l'opposition, le tribunal avait aussi demandé un sursis à statuer. C'est cet appel d'allianz qui vient(enfin) à

la barre ce 30 avril.

Libération de rappeler qu'une procédure similaire a été intentée par nsia mais le dossier est plus avancé.

