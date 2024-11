Incendie du Marché central de Thiès : plus de 200 points de vente consumés par les flammes (responsable)

L’incendie qui s’est produit mercredi au Marché central de Thiès a causé la destruction de plus de 200 points de vente, notamment des cantines et des étals, a révélé vendredi, Mama Diop, président de l’Association des marchands tabliers dudit marché.



“Quatre-vingt-dix étals et cinquante-cinq cantines ont été calcinés, lors de l’incendie du marché central de Thiès”, a notamment renseigné Mama Diop, lors d’un point de presse, deux jours après le sinistre. Quelque 245 commerces ont été endommagés.



‘’Nous pouvons dire que rien n’a pu être sauvé des étals et cantines brûlés’’, a affirmé Mama Diop, selon qui, la situation des sinistrés est ”très difficile”.



“Ils ont besoin de soutien de la part des autorités et le plus rapidement possible’’, a-t-il plaidé.



Une partie du marché central de Thiès, plus particulièrement la rue Petersen, a été ravagée par un violent incendie, mercredi tôt le matin.



Une enquête de police est en cours pour déterminer l’origine du feu.



Selon Mama Diop, président des tabliers du marché central, le maire de la ville Babacar Diop, le maire de Thiès Nord, Mamadou Diakhaté et le maire de Thiès Est, Ousmane Diagne, qui ont été sur les lieux, ont tous “promis d’apporter leurs soutiens aux commerçants sinistrés’.



‘’Nous attendons de l’État qu’il vienne s’enquérir de la situation, afin de nous apporter son aide, car nous en avons besoin’’, a lancé M. Diop.



Il annonce une évaluation plus approfondie des dégâts, pour avoir une idée claire de l’impact matériel et financier des pertes subies.



Le Marché central de Thiès a été touché par plusieurs incendies, mais le niveau de destruction du dernier en date est “sans précédent’’, a dit le responsable des marchands tabliers.



‘’Au total, nous sommes plus de 400 tabliers au marché central, selon notre dernier recensement’’, a précisé Mama Diop.



Il préconise des concertations pour trouver une solution définitive à ces incendies récurrents qui font perdre des millions de francs CFA aux commerçants.



