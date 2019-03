Incendie du bus en Italie : Ousseynou Sy est bien sénégalais

C’est le député de la diaspora Nango Seck qui a donné la nouvelle, Ousseynou Sy qui a donné des sueurs froides à toute l’Italie, il y a quelques jours en voulant incendier le bus qu’il conduisait avec 51 collégiens à bord, et qu’on présentait comme un franco-italien né en France, de parents d’origine sénégalais, est bien natif de Dakar.



Selon le député, il est né à l’hôpital Abass Ndao et a vécu à Dakar jusqu’à l’âge de 17 ans avant de rejoindre la France.











Les Echos

