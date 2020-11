Incendie du marché Ocass: Une délégation du Pastef auprès des commerçants, Sonko interpelle l’Etat sur cette récurrence Après l’incendie d’une partie du marché Ocass de Touba en début de semaine, ayant occasionné plus d’un milliard de FCfa de dégâts, Ousmane Sonko a dépêché une délégation à Touba, auprès des commerçants. Exprimant sa compassion dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, le président du PASTEF Ousmane Sonko s’en désole, mais interpelle aussi l’Etat sur ces incendies qui touchent de plus en plus les marchés. Car deux jours après, ce fut au tour du marché de Mbacké. Voici sa publication :

" Suite au terrible incendie qui a ravagé une partie du marché Ocass de Touba, nous témoignons notre entière solidarité aux commerçants et nous associons à leur peine.



Le compte-rendu qui nous a été dressé par la mission que nous avons déléguée sur les lieux, conduite par le Coordonnateur de Pastef Touba, Sergine Cheikh Thioro Mbacké, est plus que désolant. De dignes travailleurs ont perdu, pour certains, le fruit d’une vie de labeur en quelques minutes.



Cet incendie n’est malheureusement pas une première au Sénégal. Nous nous rappelons encore du Pak Lambaay.



En effet, depuis de nombreuses années, des hommes d’affaires, commerçants, soutiens de famille n’ont que trop souvent assisté impuissants à la réduction en cendres de leur source de revenus.



Nous exhortons l’Etat à prévenir ce genre de catastrophes récurrentes en modernisant les marchés, en veillant au respect des normes de sécurité strictes, mais également en améliorant les dispositifs de réaction, notamment par le renforcement technique, humain et matériel des services des sapeurs-pompiers.



Nous l’exhortons enfin à envisager un mécanisme de soutien à ces commerçants, afin de les aider à relancer leurs activités pour leur bien, celui de leur communauté et de l’économie nationale. "



