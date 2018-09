Incendie du marché Petersen: Plus de 400 cantines consumées, des centaines de millions réduits cendre

Un incendie a ravagé avant-hie,r tard dans la soirée le marché de la gare routière de Petersen, sis au Plateau. Le sinistre a causé d’énormes dégâts matériels. Selon les informations, relayées par l’As, plus de 400 cantines, contenant des centaines de marchandises de plusieurs centaines de millions ont été emportées par les flammes.



Le Lieutenant-Colonel, Papa Ansou Michel Diatta des sapeurs-pompiers s’est plaint de l’absence de bouches d’incendie. Ce qui n’a pas facilité la tâche aux soldats du feu, malgré le dispositif important, déployé sur les lieux. Il leur fallait aller jusqu’aux HLM pour ravitailler les camions citerne. Ils ont réussi à éteindre le feu vers 3 heures du matin. Les sapeurs ont mobilisé 79 éléments et, une vingtaine de véhicules d’intervention.

