Incendie puits de gaz Ngadiaga: Le Ministre des Énergies promet l’extinction du feu d’ici 15 jours

Le ministre du Pétrole et des Énergies était l’invité du journal télévisé de 13 heures de la RTS1 ce dimanche pour parler de l’incendie d’un puits de gaz à Ngadiaga survenu hier samedi et qui n’est jusqu’ici pas encore maîtrisé.



Madame Sophie Gladyma Siby assure que toutes les dispositions sont en train d’être prises par les sociétés PETROSEN et Forteza, en collaboration avec les autorités sénégalaises pour convoyer une équipe technique en mesure d’arrêter le flux de gaz qui alimente le feu.



Toutefois, le ministre informe que face à la complexité du problème, l’entreprise parapétrolière américaine, Halliburton, devenue une grande multinationale, second fournisseur de services à l'industrie pétrolière et gazière dans le monde, présent dans plus de 70 pays dont le Sénégal, a été sollicitée pour son expertise technique en pareille situation.



« Une réunion devait se tenir à 14 heures avec les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les techniciens de PETROSEN et de Forteza pour voir les propositions financières. Parce qu’il faut faire venir une équipe. Je ne suis pas sûre de la position de l’équipe en tant que telle. C’est entre le Congo et la Côte d’Ivoire. Et c’est en fonction des prix qu’ils vont nous proposer que ces équipes vont venir. On propose d’avoir trois séniors », indique-t-elle.



Avant d’ajouter: « On se dit que d’ici une quinzaine de jour le feu va arrêter de sortir ».



Le ministre a également assuré qu’il n’y a pas de risque d’explosion et que les sapeurs-pompiers pompiers allaient enlever toutes les matières susceptibles de prendre feu à proximité du puits en feu.



Madame Gladyma informe que le technicien gravement blessé dans l’incendie a été transféré de l’hôpital Saint-Jean De Dieu de Thies à l’hôpital Principal de Dakar pour bénéficier de meilleurs soins.

