Incendie suite à une explosion de gaz : A Notto Gouye Diama, les populations de Ngadiaga très agitées depuis hier Réveil brutal pour les populations du village de Ngadiaga dans la commune de Notto Gouye Diama. En effet, tout est parti d’une exposition d’une conduite de gaz dans l’usine Fortesa selon plusieurs sources.

« Malheureusement on s’est réveillé avec une catastrophe qui est en train de se passer. Il y a un puits de gaz qui a explosé ce matin vers les coups de 09 h. Actuellement, tout le village est en danger. Certains ont quitté leurs maisons pour sauver leur peau par peur d’inhaler le gaz», a témoigné Mame Samba Ngadiga, membre du collectif pour les intérêts de Ngadiaga.



Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont sur place, mais jusque tard dans la soirée les soldats du feu n’arrivent pas à maitriser le feu.



Les villageois, inquiets, sont sortis de leur demeure. Ils sont actuellement massés sur la route principale de Mboro en attendant que le feu soit maîtrisé. Le puits dégage actuellement d’énormes flammes.



Les pompiers, qui sont sur les lieux en masse, peinent cependant à venir à bout de l’incendie, renseigne la Rfm. La gendarmerie aussi est sur les lieux et les experts de Pétrosen sont actuellement en route pour rejoindre l’usine.



