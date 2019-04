Incendie sur l’avenue Blaise Diagne : des centaines de millions en fumée, le préfet de Dakar annonce l’ouverture d’une enquête. Les flammes ne sont toujours pas éteintes dans l’immeuble de 5 étages sur l’avenue Blaise Diagne, près de Keur Serigne Bi, qui a pris feu depuis cette nuit.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|

Selon le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, « le feu s’est déclaré aux environs de 2 heures du matin, mais la difficulté, résulte dans le fait que l’immeuble est un bâtiment à sous-sol ».



Toutefois, a ajouté le préfet, « le feu est maîtrisé, parce que sa propagation a été circonscrite ». Alioune Badara Samb a également annoncé que les pertes sont d’ores et déjà estimées à des centaines de millions, puisque beaucoup de marchandises, notamment des tissus, ont été consumées par les flammes. Il a toutefois annoncé qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’incendie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos