Incendies dans les marchés : les mesures urgentes du Premier ministre Le Premier ministre, Boun Abdallah Dionne a présidé hier, un Conseil interministériel sur les incendies récurrents dans les marchés, en compagnie, du Ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et de celui de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, entre autres.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2019 à 10:45

Au sortir de cette rencontre, le porte-parole du gouvernement a annoncé 6 mesures, dont l’installation de bouches d’incendie dans les marchés pour une enveloppe de 300 millions. Seydou Guèye a également annoncé une consolidation du cadre institutionnel de gestion des marchés pour gérer et délimiter les périmètres des différents marchés. Il a également été annoncé l’accélération de la construction des marchés Sandaga et de Tilène, entre autres.

Les marchés Petersen, Occas de Touba et Ross Béthio ont été victimes d’incendies, récemment.



