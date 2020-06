Incident de l’armée à Mbissine: Les deux «Jambars» blessés acheminés d’urgence à Dakar

Les deux «Commandos» qui ont, à bord de leur véhicule, sauté sur une mine anti char hier lundi 15 juin 20, afin de matinée, dans le village de Mbissine, ont été transportés ce mardi matin aux environs de 8h 45 mn à bord de l’ambulance du Centre hospitalier régional de Ziguinchor pour être déposés à l’aéroport de Ziguinchor. «C’est l’avion de l’armée qui est venu les chercher pour les amener d’urgence à Dakar où ils seront admis dans un hôpital de la place pour être soignés», renseigne nos sources.



Pour rappel, cet accident survenu dans le village de Mbissine, dans la commune d’Adéane a fait deux morts et deux blessés graves dans les rangs des militaires.



L’armée en Casamance, était dans cette zone dans le cadre d’une mission de sécurisation et de lutte contre les trafics illicites et les bandes armées afin de pouvoir accompagner d’accompagnement les populations qui avaient fui leurs villages depuis près de 20 années et qui se sont réfugiées sur le long de la frontière Sénégalo-Bissau-guinéenne.



