Incident de l’avion d'Ethiopian Airlines à l’AIBD: le témoignage d’un passager

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019 à 14:15

Un avion de la compagnie d'Ethiopian Airlines à son bord 90 passagers dont les membres d’équipage a pris feu ce lundi peu de temps après son décollage de l’Aéroport International Blaise Diagne (Aibd).



L’avion qui ralliait Dakar à Addis-Abéba a finalement fait demi-tour et s’est posé à nouveau sur le tarmac. « Quand l’avion a décollé cinq minutes après, nous avons entendu un énorme bruit. Nous avons constaté que l’avion a pris feu du côté droit. Aussitôt, le pilote a fait demi-tour pour se poser sur la piste. Nous avons eu très peur, mais Dieu merci tout s’est bien passé », raconte Abdou Khadre Ndongo, un des passagers du vol.



Contacté par la RFM, Tidiane Tamba chef du département communication de l’Aibd assure que l’incident a été vite maîtrisé par les équipes de secours et qu’aucune victime n’a été signalée. « Quand nos service ont été alertés de l’incident, un plan d’urgence a été activé immédiatement. En parfaite synergie avec les équipes de secours d’urgence, les membres de l’équipage et la tour de contrôle, l’avion a pu se poser sans tranquillement. Tous les passager qui étaient bord, ont été secourus et conduits au niveau d’embarquement », a-t-il déclaré, ajoutant que l’incident n’a provoqué aucun problème d’exploitation à l’aéroport où les activités se déroulent normalement.



Selon pressafrik, la compagnie a décidé de convoyer certains passagers sur les vols d’Air Sénégal, Emirates ou Kenya Airways. Ceux qui n’auront pas de place sont amenés dans des hôtels.

