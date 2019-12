Incident diplomatique entre le Sénégal et la Gambie : un haut gradé sénégalais interdit d’accès à Tranquille, un poste frontalier entre les deux pays Le pire a été évité ce matin au poste frontalier de Tranquille, entre le Sénégal et la Gambie. Et pour cause, un haut gradé sénégalais a été interdit d’accès à Tranquille par des éléments de l’armée gambienne, qui estiment que Tranquille fait partie du territoire gambien.

Il s’en est suivi une vive altercation entre les forces armées, sénégalaises et gambiennes, selon la RFM. Il a fallu l’intervention express des deux chefs militaires des deux camps qui ont convoqué une réunion d’urgence pour calmer la tension. Il s’agit d’un litige latent que la Cedeao doit régler au plus vite, selon la même source.

