Incident survenu à New York : Khalifa Sall recadre ses détracteurs et revient sur ses relations avec le leader de Pastef Un incident survenu à New York, avec l’expulsion d’un militant du Pastef, l’accusant de tous les maux, a été largement relayé par ses détracteurs et les réseaux sociaux. Face à la presse, Khalifa Sall, le leader de Taxawu Sénégal, a remis les pendules à l’heure, soulignant que malgré ses malentendus avec le leader de Pastef, Ousmane Sonko reste son petit-frère : « c’est mon petit-frère. Ce n’est pas parce qu’il y a des problèmes que je ne vais pas dire la vérité : on a de très bonnes relations».

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2023 à 17:54 | | 0 commentaire(s)|

Père fondateur de Yewwi Askan Wi, il est revenu sur les chartes de sa création, soulignant ses conditions : « C’est moi qui suis à l’origine de la création de la coalition Yewwi Askan Wi, même si je savais que je ne serai pas candidat... »



Sur l’affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, il a réitéré son ultime conviction que le leader du Pastef a été accusé à tort. Sur le plan politique, les élections en vue, le dialogue, il a aussi lâché ses vérités, en toute courtoisie….



