Incidents à l’Assemblée nationale: Le groupe parlementaire Bby condamne et tire sur l’opposition

Lundi 26 Septembre 2022

Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a fait face à la presse ce lundi pour s’expliquer sur les incidents qui se sont passés à l’Assemblée nationale le 12 septembre dernier, lors de l’installation de la quatorzième législature. Me Oumar Youm et Cie condamnent l’attitude des leaders de Yewwi Askan Wi qui avaient transformé l’hémicycle à un champ de bataille.



«Revenant sur l’élection du président de l’Assemblée nationale, le groupe Benno Bokk Yakaar condamne vigoureusement les actes de vandalisme qui ont terni l’image de notre démocratie.



Le groupe BBy dénonce ces comportements, signes d’immaturité et de manque de respect à l’endroit du peuple sénégalais et de nos institutions. D’autant plus que les arguments avancés pour justifier ces comportements ne reposent sur aucune base juridique», déplorent ces députés de la mouvances présidentielle.



Ousmane Wade