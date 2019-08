Incidents de Thiès : Mafatim Mbaye toujours pas inhumé, sa famille réclame justice et annonce une plainte Après les incidents entre la police et les conducteurs de motos jakarta, vendredi soir, qui a coûté la vie à Mafatim Momar Mbaye, le boulanger de 37 ans, tué d’une pierre sur la tête, n’est toujours pas enterré. Son corps est toujours à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiègune de Thiès. Selon la RFM, il sera transféré, lundi à Dakar pour autopsie.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Août 2019 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Une situation que déplore sa famille, qui demande que justice soit faite dans cette affaire.

La famille qui souligne que Mafatim Mbaye n’était pas un conducteur de Mo-Jakarta, demande aux conducteurs de ces engins d’arrêter de récupérer cette affaire à leur compte.

Les parents de Mafatim Mbaye ont également annoncé qu’ils vont déposer une plainte et se constituer partie civile dans cette affaire.



