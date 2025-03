Incinération annoncée d’une importante quantité de cocaïne à Rufisque

Une quantité importance de cocaïne saisie par les douanes sénégalaises dans le cadre d’opérations menées en 2024 va être incinérée ce mercredi à partir de 9 heures à Rufisque, a-t-on appris d’un communiqué des services douaniers.



”L’incinération par four à haute température aura lieu dans les installations de Sococim industries, une cimenterie située à Rufisque, dans la région de Dakar’’, a souligné la source.



Elle ajoute que l’opération va se dérouler en présence du gouverneur de la Région de Dakar, du directeur des Opérations douanières et des représentants de tous les services et organismes compétents.



Aps