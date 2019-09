Incitation à la rébellion: L’ancien militaire Demba Dème jugé aujourd’hui

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2019 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien militaire Demba Dème arrêté à Saint-Louis pour incitation à la rébellion, sera jugé aujourd’hui devant le Tribunal des flagrants de de Dakar. Selon L’As qui donne l’information, il va comparaître libre, puisque a obtenu la liberté provisoire après son défèrement au parquet.



Ancien soldat de rang, Demba Dème avait quitté l’armée depuis 2001. Néanmoins, il se faisait passer pour un militaire en service. Sur son compte Facebook, il déclarait être témoin des souffrances vécues par les militaires au sein de la grande muette. Cet originaire du Nord est également poursuivi pour avoir fréquenté les casernes dans le but d’avoir des informations sensibles, pour les divulguer et manipuler les soldats. Il avait été interpellé à Saint-Louis par les éléments de la Section de Recherches de la Gendarmerie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos