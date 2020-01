Incitation à la révolte: le colonel Kébé retourne devant le juge d’instruction aujourd’hui Le colonel Abdourahim Kébé, ancien patron de la Dirpa et ex-responsable de Rewmi, sera devant le Doyen des juges ce vendredi, pour une audition sur le fond. Il avait été arrêté pour incitation à la révolte à travers un post Facebook, au lendemain de la présidentielle, avant d’être libéré et mis sous contrôle judiciaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 07:40 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos