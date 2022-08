Incivisme : l’autre mal qui favorise les inondations L’exutoire des eaux du Parc de Hann (fin de la canalisation qui déverse les eaux en mer) a été transformé en dépôt sauvage d’ordures et a été bouché, empêchant l’écoulement normal des eaux en mer et entraînant ainsi des inondations.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Août 2022

« Les équipes de l’ONAS ont procédé, ce samedi 6 août, à l’enlèvement des ordures; ce qui a permis la reprise de l’écoulement des eaux. Nous faisons encore appel aux populations pour préserver les ouvrages d’assainissement et éviter ainsi des inondations aux autres. (voir images) Mamadou Wane

