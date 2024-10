Inclusion financière et insertion des jeunes : Orange Finances Mobiles et Anpej signent un partenariat

Grâce à ce partenariat, explique-t-on, Orange Money formera et recrutera des jeunes diplômés présélectionnés par l'Anpej, leur offrant ainsi une opportunité d'intégrer le secteur des services financiers.



Ce partenariat permet également de valoriser la carte du demandeur d’emploi, en offrant des avantages exclusifs sur ses services financiers aux jeunes détenteurs ; d’accompagner et soutenir l'intégration professionnelle des jeunes dans l'écosystème de la finance digitale.



«Les deux structures partagent une ambition commune: contribuer à la création d’emplois à travers une collaboration étroite et la mutualisation de leurs ressources, avec pour objectif d’atteindre des résultats concrets et durables », lit-on dans le communiqué.

Source : https://www.lejecos.com/Inclusion-financiere-et-in...

