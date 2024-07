Incompétence et confusion : Les critiques sévères de l'APR sur les 100 jours de Bassirou Diomaye Faye Dans une déclaration liminaire faite à Dakar, le 15 juillet 2024, l'Alliance pour la République (APR) et son président, ont exprimé leurs vives critiques envers la nouvelle administration dirigée par Bassirou Diomaye Faye, après ses 100 premiers jours au pouvoir.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2024 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

L'APR dit a respecté une période de silence de courtoisie de 100 jours, mais le président de la République a mis fin à cette trêve, de manière jugée inélégante. Mais elle déplore une absence de vision claire, de projet politique et de cap pour le pays, soulignant des reniements, des menaces, des pertes d'emplois et une inquisition fiscale accrue.



Cependant, l'APR reconnaît la poursuite de certaines grandes réalisations initiées par l'ancien régime, telles que le Plan Sénégal Émergent (PSE) et la mise en service du Bus Rapid Transit (BRT).



Le communiqué critique également les propos du Président Faye lors de sa sortie médiatique, qualifiant ses attaques contre le bilan économique et budgétaire de l'ancien régime de dénigrement, d'infondé.



L'APR rappelle les performances économiques du Sénégal sous le régime précédent, avec une croissance de 6,5% malgré des événements violents en 2021. Le parti accuse également le Président Faye de ne pas tenir ses promesses, notamment sur la suppression des fonds politiques et de mal gérer les fonds budgétaires existants.



Sur des sujets tels que la justice, les contrats internationaux et la gestion des institutions, l'APR accuse la nouvelle administration, de comportement irresponsable et de manquer de continuité de l'État.



Le parti appelle à une mobilisation de toutes les forces républicaines, pour construire une alternative, en vue des prochaines échéances électorales, insistant sur la nécessité d'une éthique de responsabilité pour les gouvernants.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook