Incroyable, Didier Deschamps est passé chez le dentiste

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018 à 08:41 | | 0 commentaire(s)|

A l’approche de la fin de l’année 2018, les Français ont pu découvrir le nouveau Didier Deschamps. Récent vainqueur de la Coupe du Monde en juin dernier avec l’Equipe de France, le sélectionneur des Bleus a présenté sa toute nouvelle dentition. Un succès qui ne laisse pas indifférent les médias.



Il ne sera plus jamais le même, Didier Deschamps a décidé de se refaire la dentition. Souvent victime de moqueries et critiqué par le passé, le sélectionneur de l’Equipe de France ne connaîtra plus ce genre de mésaventures.



En effet, le public a pu découvrir la nouvelle transformation de Deschamps suite à une photo publiée par le compte de Breaking Sport. L’ancien coach de l’OM pose au côté de Mohamed Bouhafsi (journaliste RMC Sport) et Willy Sagnol (consultant de la chaîne). Il fait ressortir sa nouvelle dentition.









Sport.fr

