Incroyable – Tahirou Sarr « l’homme fort » rachète la cité de Cheikh Amar aux Mamelles C’est une information Sanslimitesn :Le milliardaire Tahirou,nouveau homme fort du régime est entrain de jour en jour de démontré qu’il n’a pas volé son titre.



Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mai 2020 à 13:11 | | 0 commentaire(s)|

En effet des sources concordantes nous ont certifié que le sieur Sarr, cité dans le fameux dossier des « 94 milliards »,vient de racheter la cité de l’homme d’affaire Cheikh Amar sis aux Mamelles. Selon toujours nos infos, le milliardaire mourides Cheikh Amar qui devait de nombreuses créances à l’État a finit par ses céder un de ses plus grands biens.



Tahirou Sarr qu’on crédite d’une capacité financière hors norme devrait reprendre les travaux d’aménagement,de voirie etc.Sanslimitesn vous promet de revenir sur cette infos avec de plus d’éléments sur les passations et contrats etc.



Sanslimitesn.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos