Incroyable : l’Etat recrute 15 infirmiers par an

Lundi 23 Avril 2018

Autant l’Ecole Nationale de développement Sanitaire et Social (ENDSS) forme des centaines d’élèves, toutes qualifications confondues autant l’Etat ne recrute que 15 infirmières à l’issue de chaque concours national.



Autre mal auquel fait face notre système sanitaire : le fait que "depuis plus d’une décennie, aucun budget n’a été voté pour la construction d’un hôpital. Loin s’en faut ! Dans la mesure où tous les hôpitaux construits sur cette période, ont été financés par des partenaires au développement ".









