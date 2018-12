Incursion d’une bande armée dans le village de Kanéma près de Goudomp

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 11:21

La nuit du lundi à mardi a été mouvementée dans le village de Kanéma, situé dans le département de Goudomp à l’Est de Ziguinchor. Des individus, armés de kalachnikovs, ont fait une incursion dans ce village.



Selon une source, la bande qui est venu du côté de la frontière bissau-guinéenne, a mis à sac une boutique d’un jeune garçon et a forcé des jeunes du quartier à transporter le butin, sous la menace des armes.



Informée de cette affaire, l’armée sénégalaise est intervenue. La source révèle qu’un violent échange de tirs a opposé les militaires et les assaillants.













Le Témoin

