Indemnisation De Pastefiens, Affaires Onas Et Aser : Nay Leer adresse des questions directes au régime de Diomaye La plateforme Nay Leer ne baisse pas la garde. Dans une déclaration rendue publique, Babacar Mbaye Ngaraf et ses amis interpellent le président Bassirou Diomaye Faye sur l'indemnisation de militants Plasticiens victimes des manifestations qui ont secoué le pays entre 2021 et 2023. La plateforme exige en même temps la lumière sur les affaires Onas et Aser.

Selon Tribune, La plateforme a écrit dans sa note que « Depuis un certain temps il est fait état d’une indemnisation de militants victimes ou (coupables c'est selon) des manifestations violentes entre 2021 et 2023 ».



La plateforme « Nay Lér » s’insurge contre » ce projet aux antipodes de « Joub, Joubal, Joubanti » et martèle que l'argent du contribuable ne doit pas être distribués à des partisans politiques

« Nous trouvons indécent que l'agent du contribuable soit utilisé pour contenter des militants engagés dans une lutte d’une association privée pour conquérir le pouvoir surtout dans un contexte où des militaires invalides aujourd’hui pour avoir payé de leurs corps pour La Défense de la patrie courent derrière leur dû depuis des années.

Que dire des citoyens Sénégalais qui protégeaient les édifices publics au prix de leur vie ? »



Selon elle, cette démarche est indécente dans un pays où les militaires invalides courent derrière leur argent Cette démarche est d'autant plus inadmissible qu’elle viole le principe de l'égalité des citoyens.



« Nay Leer » d'ajouter : « Qu’en est-il pour les citoyens Sénégalais ont été victimes de manifestations politiques qui ont précédé les élections de Senghor, Abdoulaye Wade, Macky Sall, pour ne citer que ceux-là ».



La lumière toujours attendue sur les affaires Onas et Aser



Selon toujours elle cette démarche « risque d’encourager et précipiter même la transformation de nos partis politiques en mercenariat politique ». Par ailleurs, elle «exprime d’une part ses inquiétudes sur le silence qui entoure brusquement le dossier ONA et - d’autre part invite les députés du peuple à instituer une commission d’enquête parlementaire sur l’Affaire ASER afin d’éclairer la lanterne des sénégalais. Situer les responsabilités et sauver ce noble projet d’électrifier 1600 localités du pays ».



