Indemnisation des propriétaires des HLM Maristes détruits : l’Etat dégage un fonds de 17,2 milliards Fcfa

Tous les 596 propriétaires, qui souffrent le martyr depuis lors, recevront leur argent afin de trouver une autre maison. Par ailleurs, le Directeur général de la Sn Hlm souligne que la société qu’il dirige n’avait plus reçu une affectation foncière depuis 1999. C’est désormais chose faite.



Car, selon M. Mbengue, le Président Macky Sall a mis à la disposition de la Sn Hlm 50 hectares dans la forêt classée de Sébikotane. Mamadou Diagne Sy Mbengue ajoute que la Sn Hlm avait des difficultés pour avoir des parcelles assainies.



Et pour ce qui concerne la construction de logements sociaux, il avoue que c’est pratiquement à l’arrêt, pour ne pas dire au ralenti. Seulement, Sn Hlm va réceptionner entre 150 et 200 logements en 2022 à Dakar et dans les régions