Indemnisation et réparation: L'Etat doit aux impactés du TER 50 milliards F CFA, selon... Les impactés du Train Express Régional (Ter) ne veulent rien entendre qu'une indemnisation de l'Etat à hauteur de cinquante (50) milliards de francs CFA.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Août 2021 à 07:50 | | 0 commentaire(s)|

Quatre (4) ans après leur déguerpissement, les impactés du TER lancent un rapport intitulé "Se retrouver subitement sans toit, sans terre et sans travail. Train Express Régional, la BAD et l'AFD au cœur du scandale".

Ils évaluent le montant du préjudice et de la réparation à cinquante (50) milliards de francs CFA.



Selon leur coordonnateur, Ibrahima Cissé, "on ne peut plus nous confisquer nos biens, les détruire, nous mettre en situation de locataire pendant quatre ans et revenir nous remettre les montants qu'on avait estimé dès le départ. Nous ne l'accepterons pas", dit-il.



Sur les mille six cents (1600) cantines annoncées pour le recasement des commerçants, seuls sept cents (700) ont été attribuées. Les impactés exigent l'exécution des travaux du marché de Thiaroye, l'aménagement des sites des propriétaires de maison et le site des brocanteurs de Diamniadio.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos