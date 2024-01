Indemnités de représentation: Le Collectif des Vice-présidents et Secrétaires élus de département du Sénégal, invite à une implication de tous les acteurs Le Collectif des Vice-Présidents et Secrétaires élus de département du Sénégal, tient à féliciter chaleureusement le président de la République, Macky Sall, suite à sa décision forte et historique d'améliorer les conditions d'existence et de travail des maires, des adjoints au maire, des présidents de départements, des vice-présidents et secrétaires élus. Notamment, par la valorisation de leurs indemnités de représentation et l'amélioration de leur statut.

Les Vice-Présidents et Secrétaires élus de département du Sénégal, profitent de l'occasion pour exhorter l’autorité, à impliquer tous les acteurs au processus, pour une solution globale partagée et acceptée par tous.



Dans cette perspective, le collectif VPSE suggère une séance de travail autour de l’Uael (l’AMS, l’ADS, l’Association des adjoints au maire et le collectif des vices présidents et secrétaire élus de département du Sénégal ), en vue de produire un mémorandum sur les préoccupations légitimes, relatives au rehaussement équitable des conditions d'existence et de travail et du statut de l’élu local en général, qui sera présenté au président de la République.



Le Collectif suit avec la plus grande attention, le processus et réitère son engagement et sa disponibilité à collaborer activement à la recherche de réponses consensuelles, pragmatiques et durables, aux grands défis de la décentralisation. Ainsi, ledit collectif remercie infiniment le président de la République, Macky Sall et tous les acteurs impliqués.







