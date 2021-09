Indésirable à Touba: Auchan quitte la ville sainte

La multinationale de la grande distribution Auchan a fini par plier bagages pour quitter Touba. Les commercants de la ville sainte, regroupés autour du mouvement"Auchan indésirable à Touba" ont obtenu gain de cause.



Ainsi, Auchan était allée à la rencontre du Khalife général des mourides. « Nous n’avons fait qu'exécuter le Ndigueul de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké », a expliqué le directeur des ventes d’Auchan à Touba, Momar Lô.



Le khalife, précise-t-il, a pris cette résolution avec sagesse et bonne foi.



