Indice UEFA: Pourquoi la qualification de l’OM fait du bien au foot français

La qualification en demi-finale de la Ligue Europa de l’OM n’a pas des conséquences pour le seul club phocéen. Un effet va se faire ressentir également pour le football français. Un effet positif. Marseille qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa, le football russe délesté de tout représentant après l’élimination du CSKA Moscou face à Arsenal, et c’est une cinquième place à l’indice UEFA qui est désormais assurée.



Au classement intermédiaire actualisé ce vendredi, la France occupe donc la 5e place avec 55,915 points devant la Russie (53, 382 points) et le Portugal (47, 248 points) qui ne compte également plus de représentant après l’élimination du Sporting Lisbonne en Ligue Europa face à l’Atlético de Madrid.



Le 3e de la L1 en C1 sans passer par les barrages?

Une cinquième place qui pourrait avoir un impact dès la saison prochaine. Si le vainqueur de la Ligue Europa cette saison est par ailleurs déjà qualifié directement pour la Ligue des champions via son championnat, le dernier qualifié pour la C1, en l’occurrence le 3e en Ligue 1, du cinquième pays à l’indice UEFA sera qualifié directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Le troisième de L1 a donc de grandes chances d’éviter tour préliminaire et barrage la saison prochaine. Pas inutile au vu des résultats des clubs français en barrages ces dernières saisons.



Les équipes qualifiées pour les demi-finales de la Europa League sont : « Marseille (France), Arsenal (Angleterre), Atletico Madrid (Espagne) et Salzbourg (Autriche) ».









