Indice de perception de la corruption 2019 : Le Sénégal, toujours dans la zone rouge

Jeudi 23 Janvier 2020

Avec un Indice de perception de la corruption (Ipc) de 45/100, le Sénégal reste dans la zone rouge. L’annonce a été faite par le coordonnateur du Forum civil, dans le cadre de l’analyse des résultats sur l’Ipc. Et Birahim Seck de préciser que notre pays occupe cette place depuis 2016. Cette stagnation prouve, selon lui, que le Sénégal a cessé de progresser depuis 2016.



«La stagnation du Sénégal dans la zone rouge, après une période de progression est due à un affaiblissement réel de la volonté politique de lutter contre la corruption, mais aussi à une situation de mal gouvernance actée par un déficit criard de reddition des comptes et à l’accroissement de l’impunité », explique Birahim Seck.



D’ailleurs, tous les pays de l’Uemoa sont dans la zone rouge, de même que ceux de la Cedeao, sauf le Cap-Vert qui a réussi à sortir de la zone rouge avec une note de 58/100.

