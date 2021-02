Indice de restrictivité des échanges de services : L’Ocde va publier la dernière mise à jour le 9 février prochain

Il offre un aperçu exhaustif et transparent des évolutions mondiales des réglementations relatives aux échanges de services, favorisant une analyse plus approfondie des effets de ces réglementations sur les échanges de services et sur l’économie en général. La même source signale que cet indice aide également les négociateurs commerciaux à repérer les restrictions entravant les échanges, à comparer les politiques publiques de leur pays aux meilleures pratiques observées au niveau mondial et constitue une source de transparence de la réglementation pour les entreprises désireuses de s’implanter sur des marchés extérieurs.



La base de données de l’Ires rassemble, avec une précision sans équivalent, des informations à jour concernant les conditions d’entrée sur les marchés étrangers, procurant des éclairages

transparents et aisément accessibles sur les mesures discriminatoires qui entravent les échanges de services. L’Ires est une référence importante pour les décideurs publics, les fournisseurs de services internationaux et une source de donnée pour la recherche universitaire sur les facteurs qui stimulent ou entravent au contraire les échanges de services.

