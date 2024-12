Indices boursiers internationaux : La plupart en hausse en octobre 2024

Selon la Bceao dans son Bulletin mensuel des statistiques, s’agissant des principales matières premières exportées par les pays de l’Union, les prix ont été orientés à la hausse sur les marchés internationaux, sur un an, pour le café (+121,4%), le cacao (+73,4%), la noix de cajou (+56,5%), l’or (+34,7%) et le caoutchouc (+27,7%).



En revanche, une chute de 17,7% est notée pour le coton sur la période sous revue. Concernant l'indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l’Union, il est ressorti en baisse de 5,3% en octobre 2024, contre une diminution de 6,0% en septembre 2024. Cette évolution est portée par les replis enregistrés au niveau des cours du sucre (-22,6%), du riz (-8,8%) et du blé (-4,8%), atténués par les hausses constatées pour le prix du lait (+15,4%) et des huiles (+14,7%).



La Bceao renseigne que les principaux indices boursiers internationaux ont pour la plupart connu des hausses en octobre 2024. Les augmentations les plus significatives ont été constatées au niveau du Nasdaq Composite (+40,8%), du Standard & Poor's 500 (+39,1%), du DAX (+28,8%), du NIKKEI 225 (+26,6%), du Dow Jones Industrial (+26,3%), de l’EuroStoxx 50 (+18,9%) et du FTSE 100 (+10,8%).

Sur le marché des changes, la monnaie européenne s’est dépréciée, sur un an, par rapport à la livre sterling (-4,1%) et au yuan chinois (-0,3%). En revanche, elle s’est appréciée vis-à-vis du yen japonais (+3,7%) et du dollar américain (+2,5%). Au niveau de la politique monétaire , la Banque centrale européenne (Bce) a baissé son taux des opérations principales de refinancement de 25 points de base, le 17 octobre 2024, pour le faire passer de 3,65% à 3,40%.



En outre, la Banque Populaire de Chine a réduit le 21 octobre 2024 son taux directeur de 115 points de base, pour le fixer à 3,10% contre 4,25% précédemment. En revanche, pour la Banque Centrale de Russie, le taux directeur s’est accru pour se situer à 20,00% le 25 octobre 2024 contre 19,00% auparavant.





Adou Faye

Les cours mondiaux du pétrole brut (moyenne WTI, BRENT, DUBAÏ), exprimés en dollar des Etats-Unis, ont enregistré une baisse de 14,8%, en glissement annuel, en octobre 2024, après un recul de 21,4% le mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Indices-boursiers-internat...