Industrialisation: L’importance du développement des Agropoles rappelée

Le Président de la République a rappelé au Gouvernement, l’importance du développement des Agropoles dans l’industrialisation, l’attractivité des territoires et la promotion de l’emploi.



Le Chef de l’Etat a informé le Conseil, du lancement, ce jeudi 04 août 2022 à Bollabougou, des travaux de l’Agropole Ouest (avec l’Entente intercommunale de Malicounda, Ngueniène et Sandiara), après la disponibilité de toutes les études techniques, économiques, foncières, financières et environnementales requises.