Industrialisation du Sénégal: Le Président Sall exhorte au renforcement qualitatif du tissu industriel

Abordant la question liée à l’intensification du processus d’industrialisation du Sénégal, le Président de la République invite, le Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, à accélérer, en relation avec le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et les autres Ministres concernés, le processus d’implantation des quatre (04) agropoles.



Notamment, les Agropoles Sud et Ouest (Malicounda, Sandiara, Nguéniène), dont les travaux doivent démarrer au courant du premier semestre 2021, afin d’asseoir la relance de l’économie et l’aménagement durable du territoire national.



Le Chef de l’Etat signale, en outre, au Gouvernement l’urgence qu’il accorde au démarrage effectif de la seconde phase du Parc industriel et international de Diamniadio, infrastructures qui va contribuer au renforcement qualitatif de notre tissu industriel, tout en participant de manière dynamique à la politique de promotion des emplois décents dans des domaines porteurs de croissance.



Le Président de la République informe, dans cette perspective, qu’il présidera prochainement une réunion élargie, sur la politique d’industrialisation.



