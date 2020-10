Industrialisation du Sénégal: Macky Sall veut du « Fast track »

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 15:53 | | 0 commentaire(s)|

En effet, d’après le communiqué de presse du conseil des ministres , le numéro un sénégalais a, à ce titre, demandé aux ministres en charge de l’industrie et de l’économie de finaliser l’actualisation consensuelle de la Stratégie nationale de Développement industriel, tout en invitant le secteur privé à relever, avec le gouvernement, le défi de l’industrialisation.



Dans le même sillage, il a également indiqué aux ministres en charge de l’industrie et de la coopération, l’urgence d’assurer le développement soutenu de la deuxième phase de la plateforme industrielle de Diamniadio, en veillant à la fixation, avec les acteurs institutionnels et partenaires, de ses modalités de gestion.

Bassirou MBAYE







Source : Le président de la République Macky Sall a abordé la question de l’intensification du processus d’industrialisation au Sénégal en Conseil des ministres ce mercredi 21 octobre 2020. A travers le communiqué de presse issu de la rencontre, il est indiqué que le président Sall veut du « Fast track » dans le processus.Source : https://www.lejecos.com/Industrialisation-du-Seneg...

