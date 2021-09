Industrie : Progression de 41,0% du chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2021

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|





Au deuxième trimestre 2021, le chiffre d’affaires dans les industries manufacturières a augmenté de 52,5% en variation annuelle, sous l’effet d’un bon comportement des ventes de la quasi-totalité des produits manufacturiers. En effet, hormis le « cuir travaillé et articles de voyage et chaussures » dont les ventes sur la période se

sont repliées de 30,2%, pour toutes les autres sous-branches de la manufacture, le chiffre d’affaires est ressorti en hausse, notamment celui des produits agro alimentaires (+57,3%), du raffinage pétrolier (+42,0%) et chimiques (+41,2).



Adou Faye Selon le document, le chiffre d’affaires dans l’industrie a progressé de 41,0% au deuxième trimestre 2021, comparativement à celui de la même période de 2020. Cet accroissement est consécutif à la hausse du chiffre d’affaires dans la totalité des sous-secteurs. Par ailleurs, le cumul sur le premier semestre s’est amélioré de 30,5%, en comparaison à celui de la même période de 2020.Au deuxième trimestre 2021, le chiffre d’affaires dans les industries manufacturières a augmenté de 52,5% en variation annuelle, sous l’effet d’un bon comportement des ventes de la quasi-totalité des produits manufacturiers. En effet, hormis le « cuir travaillé et articles de voyage et chaussures » dont les ventes sur la période sesont repliées de 30,2%, pour toutes les autres sous-branches de la manufacture, le chiffre d’affaires est ressorti en hausse, notamment celui des produits agro alimentaires (+57,3%), du raffinage pétrolier (+42,0%) et chimiques (+41,2).





Source : L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié un rapport sur l’indice du chiffre d’affaires dans l’industrie (Ica).Source : https://www.lejecos.com/Industrie-Progression-de-4...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos