Industrie des assurances au Sénégal : Hausse de 3,30% du chiffre d’affaires en 2020

Ce chiffre d’affaires s’est en effet établi à 202,153 milliards FCFA contre 195,702 milliards FCFA en 2019, soit un accroissement de 6,451 milliards FCFA.

Comparé à son niveau de 2019 où elle se situait à 11,49%, l’évolution de 2020 est moins dynamique. Cela s’explique notamment par le caractère particulier de l’année 2020 marquée par la pandémie du Covid-19 qui a impacté directement ou indirectement tous les secteurs de l’activité économique au Sénégal.



C’est ainsi que la croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 1,5% en 2020 selon Amadou Hott du Ministre de l’Economie , du Plan et de la Coopération contre 4,4% en 2019, après une prévision de 6,8%. Les services du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et du transport ont été les plus durement affectés par la pandémie. Etant intimement lié à l’évolution de l’activité économique, le secteur des assurances en a fait les frais.



Il faut toutefois noter que l’évolution du chiffre d‘affaires des sociétés d’assurances varie selon les branches d’activité. Dans la branche IARD (Incendie, accident et risques divers) l’évolution est un peu au-dessus de la branche Vie. L’évolution du chiffre d’affaires de l’IARD se situe ainsi à 3,89% pour une réalisation de 130,687 milliards FCFA contre 125,790 milliards FCFA en 2019.



En revanche, dans la branche Vie, l’évolution du chiffre d’affaires s’est établie à 2,20% à 71,466 milliards FCFA contre 69,911 milliards FCFA en 2019.



IARD : AXA, SOLIDE LEADER DU SECTEUR



La compagnie AXA Assurances Sénégal continue de dominer le secteur de l’IARD et ce depuis plusieurs années. 2020 n’y échappe pas. Cette société réalise ainsi le plus gros chiffre d’affaires du secteur avec 19,986 milliards FCFA contre 17,470 milliards FCFA en 2019, soit un taux de croissance de 14,40%.



La compagnie AMSA vient loin derrière AXA avec 13,699 milliards FCFA de chiffre d’affaires contre 13,635 milliards FCFA en 2019, soit un taux de croissance de 0,47%.

La troisième place est occupée par la société Allianz avec un chiffre d’affaires de 13,325 milliards FCFA contre 15,082 milliards FCFA en 2019, soit une régression de 11,65%.

Prévoyance Assurance se retrouve au quatrième rang avec 13,025 milliards FCFA de chiffre d’affaires contre 11,496 milliards FCFA en 2019, soit un taux de croissance de 13,30%.



Avec 60,035 milliards FCFA de chiffre d’affaires cumulé, ces quatre compagnies contrôlent 45,93% du marché de l’IARD au Sénégal.



Au milieu du tableau, trois sociétés d’assurances se disputent le marché avec moins de 10,300 milliards FCFA de chiffres d’affaires. NSIA Assurances Sénégal est la mieux positionnée, réalisant 10,296 milliards FCFA de chiffre d’affaires contre 9,730 milliards FCFA en 2019, soit une progression de 5,81%. Elle est suivie par Saham avec 10,065 milliards FCFA contre 9,646 milliards FCFA en 2019 (+4,34%) et Askia Assurances qui a fait 10,024 milliards FCFA contre 8,152 milliards FCFA en 2019 (+22,96%).



Le reste des sociétés d’assurances, soit 12 compagnies sur les 19 que compte le secteur de l’IARD, se partagent 30,82% du marché. La MAAS, société anonyme, vient largement en tête avec 7,111milliards FCFA de chiffre d’affaires contre 6,601 milliards FCFA un an auparavant (+7,72%). La Sonam GA (5,570 milliards), CNART Assurances (5,070 milliards FCFA), Salama Assurances Sénégal (4,694 milliards), Assurance la providence (3,582 milliards) et Assurances la sécurité sénégalaise (3,163 milliards) suivent de loin la MAAS.



La queue du peloton est occupée par six compagnies d’assurances dont le chiffre d’affaires est compris entre 2,703 milliards FCFA et 95,165 millions FCFA.



Assurance Vie : AMSA VIE mène la danse



La compagnie AMSA VIE est le leader incontesté du marché de l’assurance vie avec 16,563 milliards FCFA de chiffre d’affaires contre 14,897 milliards FCFA en 2019, soit une progression de 11,19%. Cette société devance de 4,407 milliards FCFA son suivant immédiat qu’est SONAM VIE S.A qui réalise un chiffre d’affaires de 12,156 milliards FCFA contre 11,297 milliards FCFA en 2019, soit un taux de croissance de 7,61%.

Wafa Vie se retrouve au troisième rang avec un chiffre d’affaires de 10,250 milliards FCFA contre 10,168 milliards FCFA un an auparavant (+0,81%).



Avec 38,969 milliards FCFA de chiffre d’affaires, ce trio de tête contrôle 54,52% du marché.



Les autres compagnies, soit 7 sociétés, se partagent le reste du marché. La compagnie SUNU VIE est largement devant, réalisant un chiffre d’affaires de 9,115 milliards FCFA contre 9,181 milliards FCFA, soit une légère régression de 0,72%.



Au milieu du tableau, une bataille rude oppose les compagnies Allianz Vie, Sonam Vie et NSIA Vie avec moins de 6,500 milliards FCFA de chiffre d’affaires. Allianz Vie est la mieux positionnée avec un chiffre d’affaires de 6,436 milliards FCFA contre 7,466 milliards FCFA en 2019 (-13,80%). Elle est talonnée par NSIA Vie qui réalise 6,427 milliards FCFA contre 7,587 milliards FCFA au terme de l’année 2019 (-15,29%). De son côté, la Sonam Vie Mutuelle se retrouve avec 6,013 milliards FCFA de chiffre d’affaires contre 4,719 milliards FCFA (+27,42%).

Le bas du tableau est occupé par trois compagnies dont le chiffre d’affaires est compris entre 2,301 milliards FCFA et 678 millions FCFA.



AMSA Assurance leader du marché en 2020 toutes branches confondues



En 2020, Amsa Assurance détrône le leader Sonam Assurance sur le toit du marché de l’assurance au Sénégal. Elle récolte les retombées d’une politique d’agressivité commerciale orientée vers l’externalisation des indemnités de fin de carrière des grandes entreprises ou l’accompagnement des nouveaux risques pétroliers. Ses performances restent stables en dommages et elle poursuit en vie sa progression forte depuis des années, avec une croissance de plus de 11% en 2020.

