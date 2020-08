Inedit Fakenews ! Le Président de la Somalie frappe le président de l'Assemblée nationale (Preuve) Tout d'abord cette vidéo date de septembre 2015, allez savoir pourquoi elle ressurgit en 2020, soit cinq ans plus tard.



Ensuite les autorités qui se battent ne sont pas de Somalie mais du Somaliland, une bourgade qui a fait sécession il y a des dizaines d'années de cela.



La bagarre en question a eu lieu entre Bashe Mohamed Farah (Président de l’assemblée nationale du Somaliland depuis 2017) et Abdirahman Mohamed Abdullahi (Président de l'assemblée nationale de 2005 à 2017).

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Août 2020 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos